انضمام أحمد شريف لمعسكر المنتخب الأوليمبي.. ونقل التدريبات لاستاد المكس

انضم اليوم أحمد شريف لاعب نادى فاركو، إلى معسكر المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بالإسكندرية قادما من معسكر المنتخب الأول.



ويستعد المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى، لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ .



وانتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره بالإسكندرية منذ الخميس الماضي وتدرب يوميا من الخميس إلى الأحد بملعب فاركو وتقرر اليوم نقل التدريبات إلى ستاد المكس.



وأنهى محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي كافة التجهيزات الخاصة بالملعب قبل الانتظام فى التدريبات اليوم.