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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يصدر قرارا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية

أصدر  المستشار  عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، قرارا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية، على أن يتبع المركز رئيس الهيئة.

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وتولى عدد من الاختصاصات وهي 
١)اقتراح وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العمل القضائي والقانوني والفقهي ذات الصلة بعمل النيابة.
٢) اقتراح القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالتنسيق مع إدارة التفتيش.
٣) دراسة مقترحات المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات الخاصة بالقوانين واللوائح.
٤) اعداد التقرير السنوي للنيابة الإدارية والتحليل الموضوعي لكافة بياناته الواردة من كافة النيابات على مستوى الجمهورية في ضوء التحليل الإحصائي لتلك البيانات الصادر عن مركز المعلومات.
٥) اعداد الدراسات الخاصة بأهم الإشكاليات والمعوقات التي يفرزها الواقع العملي.
٦) انشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات التي يصدرها المركز 
٧) التنسيق مع مركز المعلومات لاصدار نشرات إلكترونية تتضمن كافة القوانين واللوائح والتعليمات المتصلة بعمل النيابة والجهات والهيئات القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات، وكذا الأحكام ذات الصلة الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
٨) نشر الوعي والفكر القانوني بين أعضاء النيابة.
٩) كافة ما يكلفه به السيد المستشار رئيس الهيئة من دراسات أو بحوث.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن القرار يأتي في إطار رؤية شاملة للمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية بما يكفل أداءها رسالتها على الوجه الأكمل في مكافحة الفساد المالي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.

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