جولة ميدانية لتفقد أعمال رفع كفاءة محطات العجمي

الصرف الصحي بالإسكندرية

أجرى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل وموقف مشروعات رفع الكفاءة بمحطات العجمي.

وقال، أنه يتم حاليا رفع كفاءة بعض المحطات من أعمال كهروميكانيكية وأعمال مدنية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمنطقة العجمي.

واستهدفت الجولة تفقد محطة رفع الدخيلة البحرية ومحطة رفع صرف صحي الشمعدان ومحطة رفع صرف صحي ٣ العجمي ومحطة رفع صرف صحي أرض الهيش ومحطة معالجة صرف صحي الهانوفيل

وشدد سيادته علي الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال بالمحطات في التوقيتات المحددة لها مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد على إستمرار عمليات الصيانة والتطهير، وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.