جربت الحشيش واترفع عليا 32 قضية.. تصريحات نارية لـ تامر أمين

أثار الإعلامى تامر أمين حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته النارية التى أطلقها أثناء استضافته فى برنامج العنيدة للإعلامية راقية اليزيدي.

قال تامر أمين، إنه إنسان مؤمن بالتوفيق وليس لديه ترجمة لكلمة الحظ، لافتًا إلى أنه لم يتعاط مخدر الحشيش أو الخمور في سن صغيرة، متابعًا: "أنا جربت الحشيش وأنا عندي 16 سنة وماعجبنيش، بس أنا مش متعاطي".

وأضاف تامر أمين، أنه ينتقد بعض الآراء التي تقولها رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، متابعًا: "الاثنين من أشهر المذيعات وأنجحهن وعاملين حالة حلوة، أنا يهمني إنك تعمل حالة بس الناس تفكر في اللي بتقوله".

تامر أمين وابنته

وأكد تامر أمين، أن ابنته لا تصور نفسها على التيك توك بالكاش مايوه، معقبًا: "بالكاش مايوه مستحيل، أنا بنتي مؤثرة عظيمة على التيك توك، وكل فيديو لبنتي لازم يعدي عليا الأول".

وأردف تامر أمين: "لو مطلعش كاش مايوه عارفين الشرشحة، ومفيش زعل لا انتي ولا كاست البرنامج".

قصة زواج تامر أمين وسما المصرى

قال الإعلامي تامر أمين، إنه لم يصرح بأن فيلم إلهام شاهين "هز وسط البلد" قرف وقذارة، موضحا أن ما قاله هو أن الفيلم لا يليق بإلهام شاهين، وهي صديقة وفنانة عزيزة.

وعن فيديو لسما المصري، صرحت فيه بأنه كان يريد الارتباط بها، قال تامر امين : "كان نفسي، كان حلم عمري، أنا بشتغل وبكون نفسي طول عمري بس مرضتش بيا، عشان مش مستوايا، أنا إيش وصلني".

وأوضح تامر أمين أن هناك قدرا من العقل على الناس في تصديق ما يتم نشره، متابعًا: "هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه، الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد".

تامر أمين ومبروك عطية

قال الإعلامي تامر أمين، إن الدكتور مبروك عطية عالم جليل وشيخ أزهري محترم، لمع نجمه إعلاميًا خلال الفترة الأخيرة؛ بعد ظهوره مع الإعلامي شريف عامر، متابعًا: "أُقدر علمه وورعه وتقواه، وآخذ عليه الميل إلى الشو الزائد عن اللازم الذي لا يتماشى مع هيبة الشيوخ".

وعن صورة للفنانة انتصار، قال تامر أمين: "فنانة جميلة وطيبة وإنسانة على الفطرة واللي في قلبها على لسانها، وصديقة عزيزة وبحب فيها طيبتها، ورغم نجوميتها لكن هي بنت البلد الجدعة".

وعلق تامر أمين، على صورة للفنانة فيفي عبده قائلا: "ربنا يهديها، أنا مستغرب من الكلام اللي بتقوله، وربنا يديها الصحة ويهديها ويهدينا".

تامر أمين و محمد رمضان

كما علق تامر أمين، على صورة لـ محمد رمضان قائلًا: "نجم شعبيته طاغية ورغم كل الممارسات اللي عليها كلام إلا أنه نجم تقيل وأنا بحترم النجاح حتى لو مش متفق معاه، هو غلط في حاجات وأنا انتقدته في حاجات، وكل مرة انتقدته يقولي أنا عمري ما بزعل منك، وهو من النجوم الكبار حتى ولو كره الكارهون".

وأضاف تامر أمين : أن ما يقوله يجب أن يُثير شيئا لدى المشاهد، متابعًا: "أنا مش بشتغل فى الإباحية، كل الحاجات اللي بتكون صادمة وشعبية وجارحة وصعبة دي بتاعتي، ولما أتكلم بلغة الشارع يبقى كده أنا قريب من الناس".

وأوضح أن هناك شعرة بين المذيعين المهنيين وبين المتطفلين على المهنة، متابعًا: "أنا قولت كنافة بالطرشي على اللي قاله زمايلي مش على زمايلي، واللعب بالمصطلحات دي لعبتي".

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الخبر والرأي، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصلهم أخبار مضروبة ويتم نشرها من أجل الحصول على التريند.

وقال الإعلامي تامر أمين، إنه يتمنى أن يكون دائمًا مُثير للجدل، متابعًا: "دي نعمة من ربنا، ده الإعلام الصح، لأن الإعلام يُثير القضايا والمشاكل والملفات والاقتراحات، فالإثارة قائمة على الإعلام، فإعلام بلا إثارة مثل طبخة بلا توابل مكانه سلة المهملات".

وأضاف “أمين”، “اترفع عليا قضايا كثيرة، آخرها قضية الصعيد”، معقبًا: "نعمة.. ولا إدانة واحدة في 32 قضية، وآخر حاجة كانت تأييد البراءة الأسبوع الماضي"، متابعًا: "هناك خط فاصل بين الصح والغلط".

قال تامر أمين، إن الإعلامي عمرو أديب أشهر وأمهر مذيع في مصر، منوهًا بأن عمرو أديب رقم 1 في التوك شو في مصر وأنا رقم 3.

واستطرد تامر أمين أنه دائما ما يتحكم في لسانه، متابعًا: "أنا مذيع، والبق لازم يبقى فلتر".

وتابع: "أنا عمري ما أهنت الصعايدة، وجميع القضايا خلصت بتأييد البراءة، أنا كنت بتكلم في الصالح العام لعلاج مشكلة الزيادة السكانية، ونسايبي صعايدة وأبويا فلاح؛ حد يهين أهله وناسه؟".