عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: بدء الانتاج الكمي للقطارات الخاصة بمصر بداية نوفمبر القادم

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

قام الفريق مهندس  كامل الوزير  والوفد المرافق له بجولة تفقدية داخل مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الالمانية وهو المصنع الذي يقوم بتصنيع القطارات السريعة والقطارات الاقليمية لشبكة القطار الكهربائي السريع وكان في استقباله  كل من مايكل بيتر رئيس شركة سيمنز موبيليتي وجميع قيادات شركة سيمنز.

بدأت الجولة بعقد اجتماع تعريفي  عن المصنع و خطوط الانتاج والتي يتم تنفيذها وفقا لاحدث نظم التكنولوجيا العالمية ثم  تفقد  وزير النقل  خطوط الانتاج الخاصة بقطارات شبكة القطار الكهربائي السريع سواء القطارات السريعة او الاقليمية حيث وصلت جميع المواد الخام الي المصنع ومن المخطط البدء في في الانتاج الكمي للقطارات الخاصة بمصر. بداية من شهر نوفمبر القادم.

أكد الوزير خلال جولته في مستهل زيارته لألمانيا للمشاركة في فعاليات  قمة قادة السكك الحديدية أن هذه الجولة التفقدية للمصنع وخطوط الإنتاج   تجسد مدى الحرص والاهتمام الكبير من  الجانبين لإنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها خاصة وأن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال  يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

أشار الوزير الى ان  المنظومة الجديدة تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم و أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة  يتم تنفيذها على ارض مصر و أن الخط  الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط  بطول 660 كم، وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.


وتعليقًا على هذا الحدث، قال مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: "نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر.

 وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد.

 يساهم أيضًا هذا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً."

IMG-20220919-WA0027
IMG-20220919-WA0027
IMG-20220919-WA0029
IMG-20220919-WA0029
IMG-20220919-WA0025
IMG-20220919-WA0025
IMG-20220919-WA0026
IMG-20220919-WA0026
IMG-20220919-WA0021
IMG-20220919-WA0021
IMG-20220919-WA0028
IMG-20220919-WA0028
IMG-20220919-WA0020
IMG-20220919-WA0020
IMG-20220919-WA0022
IMG-20220919-WA0022
IMG-20220919-WA0024
IMG-20220919-WA0024
IMG-20220919-WA0023
IMG-20220919-WA0023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

ترشيحاتنا

أميرة تايلاند تزور معبد أبوسمبل فى جولة سياحية جنوب مصر

إبراهيم صلاح يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

حقن منع الحمل للرجال قريبا فى الأسواق | تفاصيل

كرسي الملوك صاحب الـ500 عام.. تاريخ أهم مقعد في جنازة الملكة إليزابيث

خطأ واحد يحرمك من الدعم.. الكهرباء تحذر

سخر من ملك الترسو..ناهد السباعى لـ محمد رمضان: مكروه ..وأحمد فلوكس: عريان ما دريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها مع محمد صلاح.. شاهد| 10 إطلالات لافتة لملكة جمال مصر

مدير أعمال جميل راتب يوضح حقيقة تبرعه بـ18 مليون لمستشفى خيري.. وهذا سبب عدم تنفيذ وصيته وسر رفضه للإنجاب (حوار)

صاحبة أغنية "مسيطرة".. المطربة لميس تظهر بإطلالة جديدة| شاهد

روبي بإطلالة مثيرة للجدل من جديد | شاهد

فيديو

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ