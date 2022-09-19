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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إهمال طبي بـ بني سويف.. أب يتهم مستشفى بالتسبب في وفاة نجله

تقدم مواطن يدعي وليد عبد الستار محمد 40 عاما، موظف في هيئة الإسعاف، ببلاغ الي قسم شرطة بني سويف وقام بتحرير محضرًا رسميًا يحمل رقم 4932 إداري بندر بني سويف، اتهم فيه المستشفى التخصصي بالإهمال الطبي تسبب في فقدان ابنه، إثر تعرضه للإصابة بميكروب في الدم داخل قسم الحضانات.

وأكد الأب، أنهم تسببوا في إصابته بميكروب الدم عن طريق الأدوات المستخدمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، وإلى الآن ينتظر تقرير الصفة التشريحية.

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وقال وليد إنه رُزق بتوأم بعد 11 عامًا من الزواج، وبعد أيام من ولادتهما بدأ يعاني إحداهما من نقص في الأكسجين وطلب منه الطبيب نقل الطفل إلى جهاز السباب داخل قسم الحضانات، بمستشفى بني سويف التخصصي.

وأضاف الأب كنت مستعد أحجزه في أي حضانة وأصرف عليه دم قلبي، ولكن شاء القدر أن أجد له جهاز سيباب بقسم الحضانات بمستشفى بني سويف التخصصي، وتم وضعه على جهاز السباب تحديدا في يوم 29 أغسطس الماضي وبعد مرور 5 أيام تحسنت حالته وتم وضعه على جهاز الأكسجين العادي، وفوجئت بعدها بيومين باتصال من المستشفى أبلغوني بوفاة نجلي.

من جانبه أوضح الدكتور تامر مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أن والدة الطفل حضرت إلى المستشفى في حالة وضع عاجلة قبل موعدها، وأنها كانت تحمل طفلين توأم، بعد إجراء جراحة قيصرية لها ووضعت المولودين إحدهما كان يعاني من مشاكل في التنفس، وتم وضعه على جهاز السباب، حيث أنه كان مصابًا بنقص في المناعة أيضًا.

وأشار مدير المستشفي إلى أن والد الطفل قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وننتظر تقرير الصفة التشريحية  ونتائج الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة في الأمر.
 

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