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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نموذج اختبار سيارة سكودا كودياك موديل 2024 .. تفاصيل وصور

سكودا كودياك موديل
سكودا كودياك موديل 2024

كشفت شركة سكودا رسيما بأن جيل جديد من إصداراتها كودياك سيظهر لأول مرة في النصف الثاني من عام 2023، وبالتالي التقط مصورو التجسس النموذج الأولي  أثناء اختبار السيارة الـ SUV متعددة الاستخدامات في أوروبا.

سيارة سكودا كودياك موديل 2024

تأتي سيارة سكودا كودياك موديل 2024 بشبكة أكبر ومصابيح أمامية معدلة ، ومصد جديد ، ومآخذ جانبية أقل في الحجم ، بالإضافة إلى أن طرازات سكودا التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ستكتسب مظهر عائلي متطور، وستشبه سيارة سكودا كودياك موديل 2024 النموذج الأولي سكودا فيجن7S الذي تم الكشف عنه مؤخرا، حيث قدم لغة تصميم مستقبلية للعلامة التجارية التشيكية.

سيارة سكودا كودياك موديل 2024

ستعتمد سيارة سكودا كودياك موديل 2024 علي منصة MQB للطرازات الحالية ، وسيتم استخدام نفس النظام الأساسي من قبل الجيل الجديد من سوبرب الذي سيظهر لأول مرة العام المقبل، بجانب فولكس فاجن باسات.

سيارة سكودا كودياك موديل 2024

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ستحصل سيارة سكودا كودياك موديل 2024 علي قوتها من محرك خفيف هجين سعة 1500 سي سي من فئة TSI Evo2 ، وينتج قوه 148 حصان .

سيارة سكودا كودياك موديل 2024

وفي ذألك السياق أوضحت فولكس فاجن أن النظام الهجين الإضافي المزود بمحرك 1500 سي سي من فئة TSI Evo2 ، ستنتج قوه تصل إلي  268 حصان ، ومن المتوقع إنتاج محرك ديزل خفيف هجين سعة 2000 سي سي من فئة TDI ، بالإضافة إلى البنزين الخفيف الهجين سعة 1000 سي سي من فئة TSI والذي سيتم تحديثه ليتوافق مع لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة .

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