تصل إلى 250 ألف جنيه.. قفزة في أسعار سكودا كودياك 2022.. صور

ارتفعت أسعار النسخة سكودا كودياك موديل 2022 داخل السوق المصري، وقدرت الزيادة بقيمة تتراوح بين 150 الف جنيه و 250 ألف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

سكودا كودياك موديل 2022

دعمت السيارة سكودا كودياك موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

سكودا كودياك موديل 2022

ودعمت السيارة سكودا كودياك موديل 2022 بمحرك آخر سعة 2000 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 180 حصانا، و 330 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

سكودا كودياك موديل 2022

وتعتمد السيارة سكودا كودياك موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2638 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4363 مم، وبعرض يبلغ 1882 مم، و 1676 مم للارتفاع، بالاضافة إلى 194 مم للخلوص الارضي، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 765 لترًا، و 58 لتر لسعة خزان الوقود، إلى جانب مقصورة داخلية ذات مساحة تتسم بالرحابة.

سكودا كودياك موديل 2022

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى Dynamic سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها 800 ألف جنيه بدلًا من 650 ألف جنيه.

الفئة الثانية Ambition سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها 895 ألف جنيه بدلًا من 730 الف جنيه.

الفئة الثالثة Style سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها 965 ألف جنيه بدلًا من 780 الف جنيه.

الفئة الرابعة Sport line سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها مليون جنيه بدلًا من 820 الف جنيه.

الفئة الخامسة L&K سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 835 الف جنيه.

الفئة السادسة TSI AWD سكودا كودياك موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و200 ألف جنيه بدلًا من 950 الف جنيه.