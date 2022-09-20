الحكم علي المتهمين في قضية الجمع بين الأزواج .. اليوم

تصدر محكمة جنح المقطم، اليوم حكمها في قضية اتهام ربة منزل وعشيقها، بارتكاب جريمة الجمع بين الأزواج.

هربت من زوجها وتزوجت عشيقها عرفيا



وأكد أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة في ارتكاب جريمة الزنا ووقعت الجريمة بناء على هذاالإتفاق وتلك المساعدة.



وتابع أمر إحالة القضية رقم 9554 لسنة ٢٠٢٢ جنح المقطم، أن المتهمة تركت منزل زوجها وذلك من تاريخ 28 /2 /2022 وبالبحث عنهااكتشف تواجدها بالشقة ومعها المتهم الثاني، وبسؤاله عن سبب تواجده بالشقة أفاد بأنه متزوج من منها بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 10 /1 /2022، وبمواجهة المتهمة أقرت بذلك وبسؤالها عن مقدم البلاغ وعلاقتها به أفادت بأنه زوجها أيضًا.



وأوضحت التحقيقات أن النيابة قامت بسؤال المجني عليه وهو زوج المتهمة قرر أنه متزوج منها منذ عشر سنوات وأنجب منها طفلين، وقام بتطليقها في عام 2014، ولكنه ردها عقب ذلك بثلاثة أيام.

