الحزن والجوع.. شيعوا جثمان إليزابيث وتوافدوا بالآلاف لأكل البرجر|صور

شيعت بريطانيا جثمان الملكة اليزابيث اليوم الإثنين، بينما توافد المعزون بالآلاف على فروع أحد المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة بعد إعادة فتحها عقب الحداد على الراحلة.





احتشد المشيعون الجياع في فرع ماكدونالدز بعد ساعات من إعادة افتتاحه بعد جنازة الملكة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شوهد العملاء يصطفون في طوابير طويلة حول مبنى مطعم Woodfields Retail Park في مانشستر، حيث انتظر العشرات للحصول على وجبات البرجر.

مطاعم الوجبات السريعة تغلق ابوابها

يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 1300 فرعًا في المملكة المتحدة حتى الساعة 5 مساءً لتقديم احترامها لرحيل الملكة التي حكمت المملكة قرابة ال 70 عاما.

راقب العملاء بفارغ الصبر أحد الموظفين أثناء قيامهم بإزالة أقماع المرور البرتقالية حتى يتمكنوا من دخول موقف السيارات ، وفقًا لتقرير Manchester Evening News.

ولم يكن مطلوبًا من سلاسل المطاعم إغلاق أبوابها رسميًا ، لكن الكثير منها اختار إغلاق أبوابها كعلامة احترام للملكة الراحلة.



وشارك مئات الآلاف، اليوم الاثنين، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث احتشد الضيوف في شوارع لندن لمتابعة الحدث التاريخي وتوديع الملكة الراحلة.



وتابع المليارات حول العالم جنازة الملكة إليزابيث الثانية بالعاصمة البريطانية لندن، إلا أن ورقة سقطت قرب نعش الملكة أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام البريطانية.

وأثناء مراسم تكريم الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر، ألقى رجل دين، كان يعدل نظارته، قطعة من الورق على الأرض.

ولسوء الحظ، سقطت الورقة البيضاء أمام نعش الملكة مباشرة، ورآه الملك تشارلز الثالث، الذي أدار رأسه ونظر إلى الأرض، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



