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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد شمعة: الصيادلة قاموا بدور كبير خلال حملة 100 مليون صحة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أكد سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، أن عدد الصيادلة على مستوى الدولة أصبحوا 300 ألف صيدلي، وعدد الصيادلة تضاعف في مصر خلال آخر 6 سنوات، مشيرا إلى أنه يتم تخريج سنويا 18 ألف صيدلي، من الجامعات الخاصة والحكومية.

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وقال سعيد شمعة، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”،  أن الدولة هي من تستطيع أن تضع أليات للعمل على ضبط أعداد الصيادلة، مؤكدا أنه لو تم إستغلال الصيدلي بالشكل الأمثل سيكون سبب في دعم اقتصاد الدولة.

 

وتابع نقيب صيادلة الدقهلية، أنه لو تم تطبيق مفهوم “الصيدلة الأكلينيكية”، بحيث أن يعمل الصيادلة على مدار اليوم، مما يساعد، على استيعاب أعداد الصيدليات.

 

قاموا بدور كبير

وأشار سعيد شمعة إلى أن الصيادلة قاموا بدور كبير خلال حملات التطعيم، وعلى رأسها “حملة 100 مليون صحة”، من خلال المشاركة في الحملة وتوعية المواطنين.

 

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