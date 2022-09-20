حسين عبد الهادي: يوجد 85 ألف طبيب أسنان بمصر.. فيديو

أكد حسين عبد الهادي، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه يوجد 85 ألف طبيب أسنان، مشيرا إلى أن الدولة على الرغم من أعداد خريجين أطباء الأسنان، عملت على وجود كليات جديدة.

وقال حسين عبد الهادي، خلال تصريحات لبرنامج “”من مصر"، عبر فضائية “سي بي سي”، ان إنه عملنا على حصر لأعداد الطلاب الحاليين في الجامعات، خاصة بعد أن كان عام 2020، هو عام البطالة لأطباء الأسنان.

نواجه مشكلة سوء توزيع

وتابع وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، ان أنه نواجه مشكلة سوء توزيع، لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أن أعداد الأطباء في القاهرة والجيزة كبير مقارنة بمحافظات الصعيد.