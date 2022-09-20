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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المطاعم

كبدة
كبدة

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى زى المطاعم ، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكبدة وتبدع ربة المنزل فى إعدادها فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أعداد الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم بهذه الطريقة للشيف مصطفى العمدة .

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المقادير طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المطاعم

الكبدة من الوصفات السريعة ولا تحتاج وقت كبير في التسوية، لذلك يمكنك تحضيرها على العشاء أو في الغداء، وسنقدم لكم مكونات تحضيرها هي:

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.
2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.
3 ملاعق كبيرة زيت.
ثمرة طماطم كبيرة منزوعة البذور مقطعة شرائح.
2 قرن فلفل أخضر حار مقطع شرائح.
3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 ملعقة كبيرة خل أبيض.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
ملح حسب الرغبة.
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

 

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المطاعم

اولا نأتي بالكبدة ونقوم بتقطيعها شرائح رفيعة متوسطة الحجم ومتساوية.
لا تقومي بغسل الكبدة لكى لا تفقدي القيم الغذائية التي تحتوي عليها الكبدة.
بعد ذلك نضع عصير الليمون والخل الأبيض على الكبدة ونقلبها جيدًا.
نضع الكبدة في مصفاة داخل طبق كبير ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
نضع طاسة على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن الزيت نضع الكبدة.
نقلب الكبدة باستمرار حتى يتغير لونها، ثم نضيف الثوم المفروم و البصل المقطع شرائح.
نستمر في التقليب حتى يذبل البصل ويبدأ يأخذ اللون الذهبي نقلب في حدود 5 دقائق.
بعد ذلك نقوم بوضع الفلفل الأخضر الحار والملح والفلفل الأسود والكمون ونقلبهم جيدًا.
لا نترك الفلفل يذبل لابد أن يحافظ على قوامة.
نرفع الكبدة مع على النار ونضيف الطماطم المقطعة شرائح والبقدونس ونقلبها مع الكبدة.
تقدم الكبدة الاسكندراني بجانب العيش الفينو والطحينة وبالصحة والهنا

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