الأبيض بـ 31 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

ويقدم موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.



أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20-9-2022



الدواجن البيضاء:

بين 31 و32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 35 و37 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة كما أنه يصل إلى 32 و 33 في بعض القرى والنجوع، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق.

الدواجن البلدي: بين 55- 56 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو الفراخ الحمراء: بين 52-55 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 95 جنيهًا للكيلو

الدبابيس : 38 : 40 جنيه للكيلو.

الدواجن الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : 23 جنيها في المزرعة و بين 25-27 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

- دواجن أمهات الفراخ الحمراء الساسو : 34 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.5_6.75 جنيه

كتكوت ساسو : 6_6.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 65 و68 جنيها للطبق في المزرعة و 75 جنيه إلى 78 للمستهلك حسب المنطقة و56.5 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ووصل 80 جنيها في بعض المناطق، ووصل سعر الأبيض 63 جنيها في المزرعة ، وبين 67 و 68 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 75 و 80 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الثلاثاء في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو.