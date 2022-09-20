عز بـ 17670 جنيها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم



وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد أسعار الحديد والأسمنت كل منتج على حدة، خلال مستهل تعاملات اليوم، حيث جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي.

وجاءت أسعار الحديد اليوم خلال تعاملات البيع كما يلي:



سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح من 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.



أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، فجاءت كالتالي:



أسمنت المسلح 1480 جنيها للطن

أسمنت النصر 1420جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1400 جنيه للطن.

اسمنت وادى النيل 1415 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1445 جنيها للطن.

أسمنت أسوان 1400 جنيه للطن.

أسمنت سيناء 1420 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1470 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1525 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن.