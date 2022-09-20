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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهر وكلاب وعنكبوت.. حيوانات في وداع الملكة اليزابيث الثانية

جنازة اليزابيث
جنازة اليزابيث

شاهدت المهر الأسود للملكة إليزابيث “إيما” موكب الجنازة الملكية يمر في أراضي قلعة وندسور، حيث انتقلت الى مثواها الأخير.

كما تم إحضار اثنين من كلاب الملكة الراحلة، هما ساندي ومويك، عند وصول التابوت إلى القلعة، حيث كان من المقرر أن تدفن إليزابيث الثانية في وقت لاحق من يوم الاثنين بعد جنازة رسمية كبرى.

وانتظرت الكلاب ، التي حملها طاقم القصر، بصبر في الفناء الأمامي للقلعة.

والملكة ، التي توفيت الشهر الجاري عن عمر يناهز 96 عامًا بعد 70 عامًا على العرش، كانت لديها حب دائم للكلاب والخيول واستمتعت بركوب الخيل طوال حياتها، وسيهتم الآن ابنها الثاني، الأمير أندرو، بالكلاب.

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عنكبوت على نعش الملكة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وجود عنكبوت على نعش الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والذي ظهر أثناء مراسم تشييع جثمانها.

وأظهر الفيديو العنكبوت يتحرك فوق نعش الملكة إليزابيث الذي كان في وستمنستر آبي، وخرج العنكبوت الصغير في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنجهام، التي كانت فوق النعش.

وواصل العنكبوت التحرك حتى وصل إلى رسالة كبتها الملك تشارلز الثالث إلى والدته، والتي كتب فيها:"في ذكرى محبة ومخلصة.. تشارلز".

واختفى العنكبوت بعد ذلك عن الأنظار حيث عاد إلى باقة الورود مرة أخرى.

مراسم تشييع ملكة بريطانيا

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، دفن الملكة إليزابيث الثانية، مساء الاثنين، في قصر وندسور بعد مراسم جنازة مهيبة استمرت ساعات طويلة.

ووريت الملكة إليزابيث التي توفيت الأسبوع الماضي عن 96 عاما اعتلت خلالها العرش مدى 70 عاماً، مع زوجها فيليب الذي توفي عام 2021، في ضريح جورج السادس في كنيسة سانت جورج التابعة للقصر.

وقبلها، تقدم الملك تشارلز الثالث إلى الأمام، لوضع راية حراس المشاة على نعش الملكة الراحلة.

وكان كبير أمناء البلاط كسر عصاه ليضعها على النعش، في خطوة رمزية للدلالة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن الأعين إلى الأبد.

قبر ملكة بريطانيا

ويرقد جثمان الملكة إليزابيث مع قطعتين من المجوهرات، حيث يٌدفن النعش المصنوع من خشب البلوط في السرداب الملكي بكنيسة الملك جورج.

وتصبح إليزابيث الفرد رقم 26 من العائلة المالكة البريطانية، المدفونين في القبو الملكي الذي يقع على مسافة 16 قدما تحت الأرض.

ويوجد بالسرداب الملكي رفات جثامين والدي الملكة إليزابيث جورج السادس والملكة الأم، بالإضافة إلى رماد شقيقتها الأميرة مارجريت.

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