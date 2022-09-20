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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان تثير الجدل: دور خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان يتحسب في ميزان حسناته

خالد الصاوي
خالد الصاوي

قالت الفنانة نورهان إن تجسيد خالد الصاوي لدور "حاتم رشيد" المثلي الجنس في فيلم "عمارة يعقوبيان" يجسب في ميزان حسناته.

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وأوضحت نورهان خلال لقائها مع برنامج "البخت" الذي يعرض عبر قناة "الشمس" إن تقديم تلك الشخصية في الفترة الزمنية التي عرض بها الفيلم؛ كان أمرا غريبا ومستهجنا، وتطلب شخصا جريئا للقيام به"

وأضافت نورهان أن المثلية أصبحت وباء في الوقت الحالي، وأن كل منزل يناقش هذا الأمر، إلى جانب أن الأطفال والمراهقين والشباب يتعرضون لهجمة شرسة من تلك الفكرة وتعميمها والتعامل معها، لذا فإن تقديم خالد الصاوي لهذا الدور يحسب في ميزان حسناته.


نورهان ومحمد رمضان

وجهت الفنانة نورهان، رسالة لـ الفنان محمد رمضان بعد الإساءة لـ الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، وقالت :" كل شخص شاغل نفسه بغيره، وياريت كل شخص يخليه فى حاله".

وأضافت الفنانة نورهان، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لا تحب أن تهاجم أحدا، ولكن محمد رمضان، تحدث عن فريد شوقي، وهذا أمر غير مقبول.

وتابعت: النجومية فتنة، وأمر غير سهل، ورفضت الاعتراف بأن رمضان هو نمبر وان.

وأضاف الفنان محمد رمضان خلال حواره مع الإعلامية نجوي إبراهيم المذاع على قناة النهار، أنه لن ينكر فضل أفلام عبده موتة وقلب الأسد عليه، فهذه الأفلام فخور بها.

ولفت إلى أن تلك الأفلام تتحدث عن البلطجة، وأنها تعرض واقع، وعلينا التصدي لـ الأشياء غير الصحيحة.

وكشف أنه بعد فيلمي عبدة موته وقلب الأسد أصبح يقدم أشياء مختلفة، منها ابن حلال التي قدم فيها شخصية حبيشه التي أحبها الجميع، ولم يصدر لفظ خارج في هذا المسلسل.

نورهان خالد الصاوي عمارة يعقوبيان حاتم رشيد

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