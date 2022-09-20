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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 100 ألف طفل ضمن "مبادرة السمعيات" بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا توقيع الكشف الطبي على 100 ألف و33 طفلاً حديث الولادة منذ بداية يناير وحتي نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حرصا على صحة الطفل المصري، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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من جانبه ، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة ، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 13 ألفا و784 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

 

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