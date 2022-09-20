دعم وسداد مصروفات .. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لاستقبال العام الدراسي الجديد

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد و ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتخصيص عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني.

وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية.

وعلى صعيد الدعم النقدي، فقد شمل ١٠٧ آلاف أسرة بإجمالي ٥٦ مليون جنيه من خلال بيت الزكاه والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، والذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، وذلك ل ٣٥ ألف طالب في ١٠ محافظات بإجمالي تكلفة مليون جنيه يوميًا، وذلك لتغطية العام الدراسي بالكامل بحيث تصل التكلفة ل ٢٠٠ مليون جنيه.

كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذي نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي ٢٠ مليون جنيه، حيث تم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجتهم من المستلزمات الدراسية مجانا.

وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة من خلال تقديم ٥٥ ألف خدمة تعليمية للطلاب في قري محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو ٤٠ ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.