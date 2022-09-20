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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

محسن محى الدين -
محسن محى الدين - داليدا

حل الفنان القدير محسن محي الدين ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة لا تنقصها الصراحة، وكشف خلالها عددا من القضايا لأول مرة.

وكشف محسن محي الدين خلال اللقاء إلى أن الفنانة داليدا كانت تحب الطعام المصري، وأنها قد أنهت حياتها لإحساسها بعدم السعادة التي لم تكن تكمن يومًا في المال أو السلطة أو الشهرة، وإنما السعادة للغني والفقير في ذكر لله.

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وقال محسن خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة": سر لقب "ملك الديسكو" الذي تم إطلاقه علي علي جاء بسبب الفنانة إنعام الجريتلي كانت عامله فرقة في التلفزيون تهتم جدا بالأطفال كان فيها الفنان ممدوح عبدالعليم والفنانة ليلى علوي، فا كانت بتعلمنا إزاي نمثل وإزاي نعمل إلقاء الشعر، وكانت بتعلمنا الرقص، وإعداد ممثل كامل شامل".

كان الفنان محسن محي الدين قد تحدث عن مشاركته في مسلسل ريفو الذي عرض على منصه watch it، وقال: أن المنصات الخاصة بالمشاهدة تبحث دائما عن دماء جديدة وأفكار متنوعة وتبحث على دراما جديدة مختلفة عن التي تعرض على الفضائيات. 
 

أوضح محسن محي الدين أن الناس تذهب للمشاهدة عبر منصات المشاهدة لأنها لا تحتوي على إعلانات كثيرة تزعج مشاهدتهم وتتميز هذه المسلسلات بأن كل موسم 10 حلقات جديدة؛ مثل مسلسل ريفو فله أجزاء أخرى في المواسم القادمة ؛  مضيفا أنه في بداية تمثيله كان سعيدا بالعمل مع النجوم الكبار لأنهم دائمين الدعم له؛ مشيرا أن لابد من استمرار روح التعاون والدعم بين الأجيال المختلفة.

الفنان محسن محي الدين الفنانة داليدا المطربة داليدا لميس الحديدي القاهرة السينمائي الفنانة ليلى علوى الإعلامية لميس الحديدي إنعام الجريتلي

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