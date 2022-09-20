المنتج حسين القلا يكشف مفاجآت عن نجوم السينما مع إيمان أبوطالب.. الجمعة

يحل المنتج حسين القلا، في ظهور حصري وبعد غياب، ضيفا على برنامج «بالخط العريض» الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، على شاشة قناة الحياة، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يكشف حسين القلا، في حلقة استثنائية العديد من الأسرار لأول مرة عن عدد من نجوم السينما المصرية وكواليس بعض الأفلام الشهيرة، ومنها تأكيده بأن فيلم الكيت كات كان اسمه «مالك الحزين»، كما كشف أن الفنان الراحل أحمد زكي وشريهان كانا أبطال فيلم بطل من ورق.

ويفجر المنتج حسين القلا مفاجآت خلال اللقاء مفاجأة عن فيلم زوجة رجل مهم حيث قال إن «أحمد زكي أصعب من عمر الشريف في التعامل» بحسب تعبيره، كما تحدث عن زواجه بالفنانة ميرفيت أمين.

وتحدث حسين القلا عن المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا: «يوسف شاهين عايز يعمل بونابرت وأنا عايز أكسب»، كما أبدى رأيه في مسرحية مدرسة المشاغبين حيث قال «فيه ناس بتقول مدرسة المشاغبين سبب تدني التعليم وهذا غير صحيح».

يذاع على قناة الحياة

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" للإعلامية إيمان أبوطالب يذاع على قناة الحياة يوم الجمعة في الثامنة مساء كل أسبوع.