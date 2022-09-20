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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بحلول عام 2030 .. أوبر لن تقبل سيارات تعمل بالاحتراق الداخلي.. تفاصيل

شركة أوبر تتحول للعمل
شركة أوبر تتحول للعمل بالسيارات الكهربائية

كشف دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر ، أن الشركة قامت بوضع موعد محدد لانتهاء عمل السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي وهو عام 2030 ، ويبدو أن هذه هي نهاية الطريق أمام مالكي السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي في شركة أوبر .

شركة أوبر 

وفي هذا السياق أوضح خسروشاهي قائلا "إن الشركة لديها هدف يتمثل في التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول نهاية العقد في أمريكا وكندا وأوروبا، وإذا كنا نقوم بعملنا، فستكون جميع سيارات أوبر كهربائية ".

كما أن الشركة صرحت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها ستتوسع في إتاحة خيارات السيارات الكهربائية أمام الركاب لإتمام رحلاتهم ، حيث إن برنامج خيار كومفورت إلكتريك المقدم من أوبر سيكون متاحا في 25 مدينة مختلفة في أمريكا الشمالية.

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علاوة علي ذألك فإن منصة أوبر تمتلك 25 الف سيارة كهربائية من إجمالي مليون سيارة ، وتتضمن خطة  خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر مضاعفة السيارات الكهربائية بحلول عام 2023 ، بالإضافة إلي تخصيص 800 مليون دولار لتعويض تكاليف شراء السيارات الكهربائية .

شركة أوبر 

والجدير بالذكر إن شركة أوبر تعطي سائقي السيارات الكهربائية دولارا إضافيا مقابل كل رحلة ، بالإضافة إلي الخصومات التي وضعتها أوبر علي عمليات شحن السيارات الكهربائية .

شركة أوبر 

وقامت شركة أوبر بعمل عقد شراكة مع هرتز للسماح للسائقين باستئجار سيارات تسلا بشكل أسبوعي أو شهري مقابل 344 دولارا شاملة التأمين والصيانة ، كما أن عدد الكيلو مترات غير محدد. 

خسرو شاهي شركة أوبر عام 2030 سيارات أوبر كهربائية

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