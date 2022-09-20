بسبب هذه الصور.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد التريند

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشاركتها لمتابعيها جميع الصور والفيديوهات وخاصة خلال ممارستها اليوجا.

وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على اختيار الملابس الأنيقة، واتباع صيحات الموضة، واختيار دار الأزياء العالمية لملابسها المميزة.

كما تفضل ياسمين صبري، اختيار المجوهرات المميزة أيضا التي تكشف عن جمالها واناقتها بشكل كبير.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد ياسمين صبري على اختيار الألوان المميزة كأيشادو للعيون، واختيار أحمر للشفاه بألوان صيفية مبهجه.

وتميل ياسمين صبري، إلى اختيار الوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور ياسمين صبري