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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غيابات عديدة بمران الزمالك اليوم

صدى البلد

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء  على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، غياب العديد من اللاعبين بسبب الانضمام لقائمة المنتخب الوطني الأول أو الأولمبي، و منتخب تونس.

ويغيب عن التدريبات كل من محمد صبحي وأحمد سيد "زيزو " وإمام عاشور ومحمود حمدي "الونش "وأحمد فتوح بسبب الانضمام لمعكسر المنتخب الوطني الأول، استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا يومي ٢٣ و٢٧ من الشهر الجاري .

وفي نفس الوقت  يغيب عن التدريبات التونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي بسبب الانضمام لمعسكر نسور قرطاج.

وفي سياق متصل  يغيب اللاعب الشاب محمد طارق بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي المقام حاليا استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

الزمالك كرة القدم نادي الزمالك المنتخب الوطني محمد صبحي أحمد فتوح النيجر

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