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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: مبقلدش محمد فؤاد.. وعمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

محمد فؤاد وعمر كمال
محمد فؤاد وعمر كمال

حلّ مطرب المهرجانات عمر كمال  ضيفاً على برنامج تفاعلكم على قناة BBC عربية، وأدلى عمر كمال بعدد من التصريحات المثيرة للجدل . 

وكشف عمر كمال عن الفنان الأكثر نجاحًا فى الوطن العربى قائلاً: "عمرو دياب رقم واحد في الوطن العربي وأى حد غيرى هيقول كده". 

وعن تقليده للفنان محمد فؤاد أوضح عمر كمال: "أنا مبقدلش محمد فؤاد ومحدش بيقلد حد وبينجح، أنا اتأثرت به فى فترة معينة وغنيب بنفس الطريقة".

وصرح عمر كمال بأنه مليونير بعد ما سأل المذيعة “المليونير عندكوا من كام” فأجابته من “مليون”.

وكانت قد أثارت  ندى الكامل ؛ طليقة أحمد الفيشاوي الجدل مرة أخرى برسالة للمطرب عمر كمال .

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وكتبت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ". بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك".

من جانبه رد عمر كمال على الاستوري وكتب :" مفيش أطيب ولا أحلى من قلبك يانونا ".

طليقة الفيشاوي : عمر كمال المفضل لدي

عادت قصة عمر كمال وندى الكامل للعودة مرة أخرى ؛ خاصة ان الاول وجه رسالة لطليقة الفيشاوي عبر حسابه بسبب مرضها وهذه هي المرة الاولي التي يظهر فيها عمر كمال برفقه ندى الكامل بعد أنباء ارتباطهما.

ندى الكامل تعلق على ارتباطها بعمر كمال :


علقت ندى الكامل  على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال .

ونشرت ندى الكامل عبر خاصية ستورى انستجرام صورة لها وعلقت :" أنا غير مرتبطة  حاليا ؛ فانا عزباء ولا أنوي الزواج اوالارتباط خلال الفترة المقبلة ".

كما قامت ندى الكامل  بنشر صورة اخري كتبت عليها وانا ببص علي اللي بحبه .. حيث قامت بالرقص علي أغنية انت الحظ للنجم عمرو دياب ".

عمر كمال وندى الكامل :

حالة من الجدل اثارها المطرب الشعبي عمر كمال بعد اعلان ارتباطه عاطفيا مؤخرًا، وأزداد هذا الجدال بعد تداول أخبار تفيد بأنه ارتبط بندي الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي

وعقب تداول كثير من الأخبار حول ارتباط عمر كمال بندي الكامل تساءل البعض عنها لمعرفة أكثر عن حياتها وتفاصيل زيجاتها الماضية

عمر كمال ورامى رضوان 

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال ، صورة له مع الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وعلق عمر كمال: “قريبا مع الإعلامي رامي رضوان ”.

يذكر أن أعلن الفنان عمر كمال ، عن فسخ خطوبته، رافضا كشف هوية خطيبته، كما رد على  الانتقادات التي توجه له طوال الوقت بسبب ما وصل له من نجاح ونجومية.

وخلال لقائه مع برنامج "تفاعلكم" قال عمر كمال إنه عاش معاناة قبل وصوله لهذا النجاح ورغم ذلك يتعرض للتنمر وقال " أنا كنت تحت البلاط وجبتها من الصفر وناس كتير بيحقدوا عليا ومش حابين دا، لأن عندهم عقدة الخواجة وفاكرين الفنان بيتولد بمعلقة ذهب، ومرة روحت فرح شخص ما معروف ومحترم والناس انتقدتني وقالوا مين دا؟.

وأضاف عمر كمال: “أنا كنت شغال في بنزينه والزبون مكنش بيفتح شباك العربية يكلمني، ومع ذلك عمري ما حقدت على حد وكنت بقول ربنا يكرمهم.. ودلوقتي لما بروح بنزينة بنزل بنفسي أسلم على كل الناس”.

وأشار عمر كمال إلى أن سبب ابتعاده عن المهرجانات في الفترة الأخيرة يعود لاختيارات الجمهور التي تفرض عليه اللون الغنائي المحبب لهم وأن مهمته هي إسعادهم.

ليرد عمر كمال: "يبقى أنا مليونير".  

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