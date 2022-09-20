عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طليقة أحمد الفيشاوي تشارك متابعيها رسالة غامضة.. تعرف عليها

نادية الكامل
نادية الكامل

نشرت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي رسالة غامضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وكتبت نادية الكامل:"ضاقت بيك تبقي عاوزني اكون حواليك، ضحكت ليك اخلاصي يكون حمل عليك".

عمر كمال تغزل بها.. أجرأ إطلالات طليقة الفيشاوى بعد أنباء ارتباطها|شاهد

يذكر أن هاجمت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان بعد أن كشف مصمم ازياءه ازمته معه ورفضه دفع اموال ملابس اخذها منه.

 

وكتبت نادية الكامل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها .. وخليت مدير اعمالك ميردش علي الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقه بايخه .. كنت ادفع احسن من الفضيحه دي.. ادفع تمن الـ ٤ سديري والـ ٣ بدل والا هو كل شويه فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان ان كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وانت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزيه وفاكرنا عبط ومنعرفش الاصلي من المضروب”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

الذهب ينهار عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن في مصر

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. بـ10 أدعية تعيش أحلامك

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بـطريقة rubrics

خيل وحفلات بدوية.. أول كامب سفاري بالوديان متعة المصطافين في مطروح.. شاهد

لماذا أمر الرسول بقراءة يس على الموتى؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب

تسريبات تكشف سعر ومواصفات ساعة جوجل Google Pixel Watch.. فيديو

تفاصيل الإحاطة السرية.. أمريكا تقدم 12 مليار دولار كدعم لأوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 قرية في القليوبية.. اعرف التفاصيل والمواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب ضد مدرس صور الفتيات داخل مركز.. أمي قالتلي مفيش واحدة هتبصلك

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ