طليقة أحمد الفيشاوي تشارك متابعيها رسالة غامضة.. تعرف عليها

نشرت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي رسالة غامضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت نادية الكامل:"ضاقت بيك تبقي عاوزني اكون حواليك، ضحكت ليك اخلاصي يكون حمل عليك".

يذكر أن هاجمت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان بعد أن كشف مصمم ازياءه ازمته معه ورفضه دفع اموال ملابس اخذها منه.

وكتبت نادية الكامل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها .. وخليت مدير اعمالك ميردش علي الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقه بايخه .. كنت ادفع احسن من الفضيحه دي.. ادفع تمن الـ ٤ سديري والـ ٣ بدل والا هو كل شويه فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان ان كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وانت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزيه وفاكرنا عبط ومنعرفش الاصلي من المضروب”.