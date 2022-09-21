نميمة على شريهان.. محسن محي الدين يكشف سر حجاب زوجته نسرين

قال الفنان محسن محي الدين : إنه كان سعيدا بقرار زوجته الفنانة نسرين بارتداء الحجاب وتغيير شكل حياتهما، مؤكدا على أن الشيخ الشعراوي لا علاقة له بهذا القرار، ولكن النميمة كانت سر هذه الخطوة.

وروى محسن محي الدين قصة حجاب زوجته نسرين في تصريحات تلفزيونية له، قائلا: إنهما كانا في حفل أقامته الفنانة شريهان بعد زواجها، وبمناسبة عيد ميلادها وحضره عدد كبير من الفنانين.

وأوضح محسن محي الدين أن كل المعازيم كانوا يتحدثون عن شريهان بصورة غير لائقة" بيقطعوا في فروتها"، وكان رد فعل نسرين هو الاستغراب من الذين عزمتهم وحرصت على تواجدهم، وقررت مغادرة المكان والابتعاد عن كل هذا الزيف، وقررت ارتداء الحجاب.

وقال محسن محي الدين إنه فور تنفيذ هذا القرار توافد عليهما الكثير من التوجهات الإسلامية المختلفة ما بين سلفية وإخوان وحركات مختلفة، ولكنهما رفضا الفرقة وقررا القراءة في الدين بأنفسهما.

محسن محي الدين وداليدا

وكشف محسن محي الدين خلال اللقاء إلى أن الفنانة داليدا كانت تحب الطعام المصري، وأنها قد أنهت حياتها لإحساسها بعدم السعادة التي لم تكن تكمن يومًا في المال أو السلطة أو الشهرة، وإنما السعادة للغني والفقير في ذكر لله.

وقال محسن خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة": سر لقب "ملك الديسكو" الذي تم إطلاقه علي علي جاء بسبب الفنانة إنعام الجريتلي كانت عامله فرقة في التلفزيون تهتم جدا بالأطفال كان فيها الفنان ممدوح عبدالعليم والفنانة ليلى علوي، فا كانت بتعلمنا إزاي نمثل وإزاي نعمل إلقاء الشعر، وكانت بتعلمنا الرقص، وإعداد ممثل كامل شامل".

كان الفنان محسن محي الدين قد تحدث عن مشاركته في مسلسل ريفو الذي عرض على منصه watch it، وقال: أن المنصات الخاصة بالمشاهدة تبحث دائما عن دماء جديدة وأفكار متنوعة وتبحث على دراما جديدة مختلفة عن التي تعرض على الفضائيات.

أوضح محسن محي الدين أن الناس تذهب للمشاهدة عبر منصات المشاهدة لأنها لا تحتوي على إعلانات كثيرة تزعج مشاهدتهم وتتميز هذه المسلسلات بأن كل موسم 10 حلقات جديدة؛ مثل مسلسل ريفو فله أجزاء أخرى في المواسم القادمة ؛ مضيفا أنه في بداية تمثيله كان سعيدا بالعمل مع النجوم الكبار لأنهم دائمين الدعم له؛ مشيرا أن لابد من استمرار روح التعاون والدعم بين الأجيال المختلفة.