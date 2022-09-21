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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب أفريقي بالدوري الأوروبي.. شوبير يكشف عن كواليس صفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، كواليس صفقات الأهلي الجديدة، التي يسعى المارد الأحمر لإبرامها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للظهور بشكل قوي في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

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وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية لبرنامج «مع شوبير»، الذي يقدمه عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «الأهلي يتواصل مع لاعب أفريقي محترف في أوروبا، وحاليا في طريقه للنادي الأهلي».

محترف افريقي في الأهلي 

وقال شوبير أن مسؤولي الأهلي تحركوا خلال الساعات القليلة القادمة للتعاقد مع لاعب أفريقي يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية.

وأشار شوبير أن هناك حالة تكتم شديد من قبل مسؤولى القلعة الحمراء على اسم اللاعب الأفريقي الذي يرغب الأهلي فى التعاقد معه.

8 لاعبين من وادي دجلة دفعة واحدة

وأضاف «شوبير»: «النادي الأهلي أيضا اقترب من التعاقد مع 8 لاعبين من صفوف وادي دجلة، المنافس بدوري الدرجة الثانية».

وتابع عن النادي الإسماعيلي: «أخيرا، الإسماعيلي تعاقد مع خوان كارلوس جاريدو، وهو مدرب جيد للفريق، لكن إدارة الدراويش بمجرد التعاقد معه بدأت في وضع معوقات أمامه».

وواصل في رسالة للاعبي الكرة في مصر: «يجب على كل اللاعبين أن يكون لديهم طموحات، لدينا مثال رائع هو مصطفى محمد، كان لاعبا في الزمالك كبيرا، لكن طموحه كان أكبر ولعب في دوريات أوروبا».

و يلعب النادي الأهلي أمام فريق بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء ودي، في إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة بتروجيت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد نصير.

خط الوسط: محمد محمود، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وبتروجيت في الرابعة عصرا، وستكون غير مذاعة، وسيقام اللقاء على ملعب «الأهلي وي السلام»، بدلا من «مختار التتش» بمقر النادي في الجزيرة.

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