300 قاضٍ .. وزير العدل: إطلاق مشروع التقاضي الإلكتروني الكامل عن بُعد

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن هذه الاستراتيجية تتميز بحماية حقوق الملكية الفكرية وعمل متجانس يلائم الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف "مروان" خلال كلمته باحتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بحضور رئيس الوزراء ، أن الوزارة أطلقت مشروع التقاضى الإلكترونى الكامل عن بعد بالمحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الصلة بالملكية الفكرية وتيسير سبل التقاضى، وصياغة مشاريع قوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية و عقد بروتوكولات بشأن هذا المجال مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على المنصة الالكترونية للمنظمة .

وتابع أن الوزارة أطلقت ندوات متخصصة للسادة القضاة لنظر المنازعات الخاصة بها وتدريبهم على كافة التقنيات القانونية ومعايير الحماية الدولية منها الدورة المتخصصة لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تلقى فيها 300 قاضى تدريبا متخصصا وكانوا محل إشادة من مسئولى المنظمة.