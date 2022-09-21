رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا قصيرًا عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فيلمًا قصيرًا عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر أثناء فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.

كما أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى واتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

