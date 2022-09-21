نتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. احصل عليها الآن برقم الجلوس

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 .. يترقب إعلانها طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، حيث تتيح وزارة التعليم العالي للطلاب رابط نتيجة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني .

ويمكن الحصول عليها " اضغط هنا " فور الإعلان عنها ، حيث تم إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2022 وذلك يوم الثلاثاء الماضي .

قواعد تقليل الاغتراب 2022 بين الكليات

فقد فتحت وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب 2022 بعد ان أعلنت عن نتيجة تنسيق المرحله الثالثة 2022 وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعلى شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والتي تتضمن ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عند ظهورها .

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موعد نتيجة تقليل الاغتراب من المقرر أن تغلق المرحلة غدا مساء ومن المتوقع أن تعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2022 خلال ايام قليلة من الغلق علي أن تعلن نتيجة تقليل الاغتراب في الاغلب يوم الثلاثاء الموافق 20 _9 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى الاثنين 19 سبتمبر

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

وناشدت الوزارة الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق في مرحلة تقليل الاغتراب 2022 ، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.