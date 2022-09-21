رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. متاح من هنا

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 يترقبها الآن جميع طلاب الثانوية العامة طلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلة الأولى والثانية، وارتفعت مؤشرات البحث عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 بشكل كبير فى الساعات الأخيرة حيث يرغب الجميع في معرفة مصيرهم.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس



يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق إلى الكلية الراغبين في التحويل إليها بشرط استيفاء الشروط الخاصة والعامة لها وهو ما يعرف بتقليل الاغتراب، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

وشملت هذه المرحلة من تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من المرحلة السابقة حيث يتم قبول طلبات المتقدمين بنسبة 10 % فقط وفقا للطاقة الاستيعابية للكليات داخل الجامعات المصرية، وذلك بنفس قواعد مكتب التنسيق المتعارف عليها في توزيع الطلاب على الكليات.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يمكن الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها الطالب لكلية آخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفي حالة وجود استفسارات للطلاب وأولياء أمورهم يمكن الاتصال برقم 15999 والذي خصصته وزارة التعليم العالي للرد على أى مشاكل أو استفسارات الطلاب.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

نتيجة تقليل الاغتراب رابط مباشر النتيجة هنا

اضغط هنا فور الإعلان لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب، والتي تشير جميع المؤاشرات والتواقعات إلى ظهورها اليوم، ولذلك ينبغي على الطلاب متابعة موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة نتيجة تقليل الاغتراب.

مواعيد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن نتجية تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة سوف تظهر خلال ساعات اليوم، الثلاثاء، وعلى المتقدمين لتقليل الاغتراب في المرحلة الثانية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة نتيجة تقليل الاغتراب، للمرحلة الثالثة للتنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي، مساء يوم الاثنين، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث بدأت مرحلة تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء الماضي.

ضوابط تحويلات تقليل الاغتراب

حددت وزارة التعليم العالي شروط وضوابط تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

مواعيد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن نتجية تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة سوف تظهر خلال ساعات اليوم، الثلاثاء، وعلى المتقدمين لتقليل الاغتراب في المرحلة الثانية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة نتيجة تقليل الاغتراب، للمرحلة الثالثة للتنسيق.