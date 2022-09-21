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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثلاث المراحل بالثانوية العامة هنا

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2022

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ، ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلة الأولى والثانية .

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 ، حددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لمساعدة الطلاب فيما يخص عمليات التنسيق لذلك يمكن لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من الاولي والثانية معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــا .

موعد  نتيجة تقليل الاغتراب 2022

موعد نتيجة تقليل الاغتراب ومن المتوقع أن تعلن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب خلال أيام قليلة من الغلق علي أن تعلن  نتيجة تقليل الاغتراب في الاغلب يوم الاربعاء الموافق 21_9 من خلال  موقع التنسيق الالكتروني .

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس


يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق إلى الكلية الراغبين في التحويل إليها بشرط استيفاء الشروط الخاصة والعامة لها  وهو ما يعرف بتقليل الاغتراب، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

وشملت هذه المرحلة من تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من المرحلة السابقة حيث يتم قبول طلبات المتقدمين بنسبة 10 % فقط وفقا للطاقة الاستيعابية للكليات داخل الجامعات المصرية، وذلك بنفس قواعد مكتب التنسيق المتعارف عليها في توزيع الطلاب على الكليات.

 نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 

خطوات نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 


يمكن الاستعلام عن طلبات التحويل من الكلية المرشح لها الطالب لكلية آخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفي حالة وجود استفسارات للطلاب وأولياء أمورهم يمكن الاتصال برقم 15999 والذي خصصته وزارة التعليم العالي للرد على أى مشاكل أو استفسارات الطلاب.

خطوات  الاستعلام عن طلبات التحويل كما يلي:-

 نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 

الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
اختيار أيقونة نتائج طلبات التحويل من كلية لآخر.
كتابة بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.
تدوين رقم جلوس الطالب المستعلم.
الضغط على كلمة استعلام.
ظهور موقف الطالب من التحويل (قبول، رفض).

قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات


كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي :-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن  مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية .

 

نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2022 موعد نتيجة تقليل الاغتراب رابط نتيجة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق التنسيق الالكترونى وزارة التعليم العالى

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