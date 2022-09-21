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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكياس قماش بدلا من البلاستيك.. مبادرة جديدة بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

مبادرة لا للبلاستيك
مبادرة لا للبلاستيك

بدأت شرم الشيخ استعدادات مكثفة ومبادرات بيئية متنوعة، استعدادا لقمة المناخ في نوفمبر القادم، وكان أبرز هذه المبادرات نقاط للمواطنين عند تسليمهم الأكياس البلاستيكية تنفيذا لمبادرة " لا للبلاستيك " بشرم الشيخ، وقد تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، خلال جولة بالسوق القديم  مبادرة " لا للبلاستيك " .

وشدد المحافظ، خلال الجولة علي ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، ومنطقة مصر القديمة نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويشهد السوق القديم أعمال تطوير شاملة، منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة.

وتفقد المحافظ ، خلال الجولة نقاط توزيع الأكياس القماش بديل البلاستيك  ضمن مبادرة " لا للأكياس البلاستيكية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتي تنفذ ضمن خطة القضاء على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وفي سياق متصل، عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إجتماعا تنسيقيا مع مديرى فنادق مدينة شرم الشيخ  من أجل  التنسيق حول أعمال التجميل والزراعات بمحيط كل فندق ورفع كفاءة وتطوير الميادين ومسئولية الفنادق كل فى نطاقة.

وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة والمحافظة فى الإعداد لمؤتمر تغير المناخ والذى تستضيفة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل 2022 ، من اجل ظهور الدولة بصفة عامة ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة فى أبهى بصورة أمام كافة المشاركين من كافة الجنسيات على مستوى العام
ميادين جديدة بشرم الشيخ ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء ، أنه جاري  العمل بعدد 15 ميدان جديد ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ وتحول شرم الشيخ مدينة صديقة خضراء ذكية، وضمن مبادرة لرئيس الجمهورية " اتحضر للأخضر" ، مضيفاً أن العمل بالميادين يشمل  مساحات خضراء،واحواض زهور، واعمال فنية وتجميل، وأعمال انارة ليلية، ونافورات مائية، وشدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من جميع الاعمال في نهاية سبتمبر الجاري.

كما تابع المحافظ ، خلال الجولة أعمال تطوير طريق السلام، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورفع كفاءة الطريق، وأعمال تجميل، وميادين، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، وإنارة ليلية، بالإضافة لإقامة ممشي سياحي عالمي بطول 6 كم علي جانبي الطريق.

لا للبلاستيك

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اخبار جنوب سيناء مبادرة لا للبلاستيك شرم الشيخ اللواء خالد فودة

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