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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الوزراء: نسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، تحية إعزاز وتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى على رعايته لحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وحرصه على توطيد الملكية الفكرية فى مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة المذاعة اليوم، الأربعاء، إن هذه الخطوة تعد الأولى فى مصر إيمانًا بأهمية ما تلعبه منظومة الملكية الفكرية وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك فى ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسى صدرت بتشكيل لجنة تتولى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للملكية الفكرية، وعليه أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة هيئة مستشارى مجلس الوزراء وبعضوية ممثلين عن جميع الوزرات والجهات المعنية لصياغة الاستراتيجية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه على يقين كامل أن جميع الجهات والمؤسسات المعنية فى الدولة لن تدخر جهداً فى تنفيذ المهام المطلوبة سواء من خلال اتخاذ سياسة قطاعية ملائمة، أو من خلال مباشرة خطط العمل المستهدفة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

مجلس الوزراء منظومة الملكية الفكرية رؤية مصر 2030 الرئيس السيسي التطور العالمى

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