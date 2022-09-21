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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد مديري ووكلاء المدارس

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد مديري ووكلاء المدارس الثانوية والابتدائية والتربية الخاصة والرسمي لغات.

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وجاء ذلك برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من وكلية التربية، والتوجيه المالي والإداري، والشؤون التنفيذية ونقابة المعلمين.

كما أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية. 


الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الاول من يوليو 2022 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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محافظ الغربية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي تعليم الغربية

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