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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مات قدامي.. سحر رامي تروي واقعة مؤلمة في مسرحية كعبلون

سحر رامي
سحر رامي

 

كشف الفنانة سحر رامي عن واقعة مؤلمة تعرضت لها اثناء قيامها بتجسيد دورها ضمن احداث مسرحية كعبلون ، والتي شاركت في بطولتها الفنان الراحل سعيد صالح وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها . 

وقالت سحر رامي في تصريحات خاصة لصدي البلد : هناك واقعة لي في مسرحية كعبلون لا  يمكن  تغيب  من ذاكرتي، فقد كنت شاهدة علي وفاة الفنان إبراهيم عبد الرازق على خشبة المسرح، فالراحل كان قد  عاد إلى المسرحية مرة أخرى بعدة فترة غياب، حيث دخل أحد المستشفيات للعلاج، ويوم عودته كنت أشاركه في أحد المشاهد، وكان من المفترض أن أجري ضمن الأحداث إلى الكواليس . 

وتضيف الفنانة القديرة سحر رامي :  بعد  خروجي من علي خشبة المسرح سمعت صوت وقوعه وتم نقله إلى المستشفى، ووصلنا خبر وفاته أثناء تحية الجمهور، ووقف الجميع دقيقة حدادا، فقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، خاصة أننا في هذا اليوم كنا قد أعددنا له احتفالية بمناسبة العودة.

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وعن التعاون مع الفنان سعيد صالح في هذة المسرحية تقول سحر رامي  : تعاونت معه  في عدد من المسرحيات ومنها “كعبلون”، حيث شاركت فيها بدلاً من الفنانة سمية الالفي التي اعتذرت عن عدم الاستمرار بسبب حملها، وكانت المسرحية عودة لـ سعيد صالح بعد خروجه من السجن، ثم شاركته في بطولة مسرحية “البعبع”، ومسرحية “نحن نشكر الظروف”، وكل تلك الأعمال كان لها طابع سياسي، 

وتضيف سحر رامي : وأتذكر أن "سعيد" قام بوضع إفيه في مسرحية “كعبلون” نتاج تجربته في السجن ، وكان يحصل علي تصفيق حار من الجمهور الذي لم يكن يتمالك ضحكاته. 

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