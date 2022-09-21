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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نزيف دموى جديد.. منى فاروق تقلق جمهورها بصورة صادمة أخرى

منى فاروق
منى فاروق

نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وتحديدا عبر خاصية الستورى، أقلقت جمهورها من خلالها. 

وجاءت الصورة التى نشرتها منى فاروق مجددا لتظهر نزيف دم جديدا، واكتفت بالتعليق قائلة: “يا رب”. 

منى فاروق 

كما نشرت منى فاروق صورا لها وعلقت عليها: “صباح الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا️.. صباحكم كله طاقة جميلة وأفكار جميلة”. 

وحرصت منى فاروق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة.

ونشرت منى فاروق صورة عبر خاصية الستوري بها دم، وعلقت عليها قائلة: "الحمد الله ..ادعولي"، ما يبين أنها مصابة بـ نزيف حاد.

منى فاروق لم تفصح عن مرضها

ولم تفصح منى فاروق عن السبب وراء هذه الدماء المنتشرة فى الصورة، واكتفت بتعليقها وهو ما تسبب فى قلق متابعيها على “إنستجرام”.

وتصدرت  الفنانة منى فاروق، تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل” بعد نشرها فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، كشفت فيه عن إصابتها بمرض خطير. 

وكشفت الفنانة منى فاروق، من قبل في لايف عبر حسابها على “إنستجرام”، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وأكدت أنها لم تفعلها من قبل. 

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منى فاروق تكشف عن إصابتها فى عينيها

نشرت الممثلة منى فاروق، عدة فيديوهات قصيرة لها، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، وتحدثت عن عدة أشياء خاصة بها. 

وقالت منى فاروق، في الفيديو، إنها تظهر في الفيديو الذي شاركته بدون مكياج، وكشفت أنها لا تبصر بإحدى عينيها سوى بنسبة 30% فقط، مؤكدة أنها لا تريد إجراء عملية تصحيح إبصار لوجود مشكلة في هذه العين يجب علاجها أولًا، ما يشير إلى خطورة الأمر عليها.

منى فاروق تنفي ظهورها بقميص نوم

ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - على حالة الجدل التي أثيرت حول الفيديو المثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم. 

ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو، مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي.. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».

منى فاروق تنفعل على منتقديها

وشنت منى فاروق هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «إنتوا مزعجين جدا.. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر.. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب». 

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه؟؟ خافوا ربنا شوية».

واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير.. وأنا في حماية ربنا».

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