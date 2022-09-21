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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح آل قناوي وآل عرفات بالعسيرات

مراسم الصلح بسوهاج
مراسم الصلح بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التي تمت بقرية أولاد جبارة بالعسيرات بمركز المنشاة، بين أبناء العمومة آل قناوي وآل عرفات من عائلة السعدات.

وذلك بحضور اللواء أحمد فجر نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والدكتور عباس شومان ممثلا عن الأزهر الشريف، والشيخ محمد زكي ممثلا عن الأوقاف، والقمص كراس دولف ممثلا عن الكنيسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز المنشاة.

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مراسم الصلح

ووجه محافظ سوهاج خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

وتمت مراسم الصلح  بتقديم القودة الكفن، وأدى الطرفان القسم لإنهاء الخصومة، وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعًا.

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