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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غدا.. الموعد النهائي للشركات الناشئة والفنانين الرقميين للتقدم بالمسابقة الدوليةClimatech Run 2022

صدى البلد

ينتهي مساء غدٍ الخميس 22 سبتمبر، الموعد المُحدد للشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين، للتقديم في المسابقة الدولية Climatech Run 2022، والتي تستهدف الشركات الناشئة من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز وتشجيع الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والمستدامة لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه .

ويمكن للشركات الناشئة والفنانين الرقميين الذين لم يتقدموا حتى الآن استيفاء البيانات والتقديم من خلال الرابط التالي

 https://climatechrun.com/ar

 

وتأتي المسابقة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية لرئاسة وتنظيم مؤتمر المناخ COP27 والجهود المبذولة لإشراك كافة الأطراف ذات الصلة في تعزيز العمل المناخي، وتشجيع الأفكار المبتكرة والحلول المستدامة، حيث أطلقتها وزارات التعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، بالشراكة مع شركاء التنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب شركات القطاع الخاص وكبرى شركات التكنولوجيا وهي جوجل ومايكروسوفت، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وأفريلابس، وفلك ستارتبس، وشبكة شباب رواد الأعمال.

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وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المسابقة شهدت زخمًا دوليًا واهتمامًا من مختلف أنحاء العالم منذ إطلاقها، حيث شهدت إقبالا من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين من 75 بلدًا حتى الآن، مشيرة إلى أن المسابقة الدولية تعد الأكبر من نوعها على مستوى مؤتمرات المناخ وتعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة من خلال الأفكار المبتكرة والبناءة لدفع العمل المناخي وخلق حلول لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في الطاقة، الأمن الغذائي، الزراعة، إدارة المياه، النقل، الاستدامة الحضرية وغيرها من المجالات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المبادرة تأتي نتيجة شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية ومسرعات الأعمال من أجل تحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، واستقبال أفضل الأفكار من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا.

وعلى مدار الشهر الماضي شهدت المسابقة الدولية اهتمامًا من منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الذين بادروا بالانضمام إليها والإعلان عنها لتشجيع الشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم على المشاركة، من بينهم مبعوث الأمم المتحدة للشباب، ومبعوث الأمم المتحدة للتكنولوجيا،ومنظمة الأغذية والزراعة، وغيرهم من رواد التكنولوجيا والمؤسسات الدولية على مستوى العالم.

ونظمت وزارة التعاون الدولي، 6 ندوات افتراضية عبر الإنترنت بالتعاون مع منظمة اليونيدو والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشارك فيها مئات من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين للتعرف بشكل أوضح على شروط المسابقة، والاستفادة من البرامج المحفزة لرواد الأعمال التي تقدمها المؤسسات الشريكة في المسابقة.

ومن المقرر أن تعلن Climatech Run 2022، عن القائمة المختصرة للمتقدمين من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة الفرصة لعرض الأفكار المرشحة للتصفيات النهائية خلال مؤتمر المناخ في مصر، نوفمبر المقبل، ثم إعلان الفائزين.

وتضع المسابقة الدولية Climatech Run 2022 عددًا من الشروط للشركات الناشئة الرابغة في التقدم وهي:- 1) أن يكون لديها مسار عمل فعلي لأكثر من عامين؛ 2) فريق عمل مكون من عضوين أو أكثر؛ 3) أن تتميز الفكرة بالاستدامة والابتكار وأن تطبق واحدة أو أكثر من التكنولوجيات الناشئة؛ 4) ألا تكون شركة تابعة لشركة قائمة؛ 5)أن يكون لدى الشركة نموذج أو منتج أولي ؛ أن يكون لدى الفريق المتقدم القدرة على التواصل والعرض وتقديم المشروع باللغة الإنجليزية. وسيكون لدى الفرق الفائزة فرصة للفوز بعدد من الجوائز، الجائزة الكبرى تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، والجائزة الثانية تبلغ 50 ألف دولار، والجائزة الثالثة 25 ألف دولار.


اهتمام خاص بقارة أفريقيا


وفي ظل أهمية العمل المناخي في قارة أفريقيا ودوره في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعدم حصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في القارة على التمويل والاستثمارات اللازمة حيث تتلقى فقط 0.2% مقارنة بنحو 94%  من الاستثمارات للشركات في الولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا، فإن مسابقة Climatech Run 2022 تخصص جائزة لشركتين ناشئتين من قارة أفريقيا، كما سيتم دعوة أفضل 5 شركات ناشئة أفريقية لعرض أفكارهم خلال الحدث العالمي ضمن فعاليات قمة المناخ COP27. ومن المقرر أن تحصل أفضل شركة أفريقية ناشئة على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بينما تحصل الشركة الحاصلة على المركز الثاني على جائزة بنحو 25 ألف دولار.


شروط التقدم في مسار الفن الرقمي


وفيما يتعلق بمسار الفن الرقمي، فإن المسابقة تشترط أن يكون عمر المتقدم تجاوز 18 عامًا وقت التقدم للمسابقة، وأن يكون الحد الأقصى للقطع التي يشارك بها 3 قطع فنية، وأن يتم تقديم العمل الأصلي فقط. 

ويحصل المركز الأول في مسابقة الفنان الرقمي على جائزة كبرى بقيمة 5 آلاف دولار، والجائزة الثانية على نحو 3 آلاف دولار، والجائزة الثالثة 2000 دولار، ومن المقرر أن ينتهي التقدم لمسار الفن الرقمي في 22 سبتمبر المقبل.

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