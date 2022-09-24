عفن وليس حروق.. تحذير من تناول البطاطس الجاهزة بهذا الشكل| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور لرقائق بطاطس جاهزة وبها علامات بنية اللون، مما أثار غضب النشطاء خوفا من صالحية هذه البطاطس والتي يتناولها عدد كبير من المواطنين دون معرفه تأثيرها على الصحة وعلى ما تدل.



وظهرت رقائق الشيبسي في الصورة المتداولة ذات حواف "محروقة"، لكن علق رواد مواقع التواصل الأجتماعي على الصورة قائلين: "الشيبسي اللي شكله كده وناكله وبنقول عليه ده محروق ..هو مش محروق ده مصاب بعفن حلقي يعني ممنوع يتاكل نهائيا ولازم يترمي ياريت تنبهوا على أولادكم".

وفي هذا السياق علق الدكتور أسامة أرميا استشاري باطنة، على هذه الصورة قائلا: “الشيبسي اللي شكله كده وبنقول عليه ده محروق .. هو مش محروق ده مصاب بعفن حلقي يعني ممنوع يتاكل نهائيا ولازم يترمي بيسبب مشاكل صحية خطيرة ياريت تنبهوا على أولادكم”.

وكتب أسامة أرميا: "بلاش شيبسيات وفنكوش وبلغنا حضراتكم إن الحاجات دي من الأطعمة المسببة بالوقت لأنواع كتير من السرطانات.. بلاش أرجوكم".