عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعية المؤلفين والملحنين تهنئ الرئيس السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

د. مدحت العدل
د. مدحت العدل

هنأت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسه د. مدحت العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، علي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي من شأنها تشجيع الابتكار والإبداع وتحفيز القدرة التنافسية للأفراد وللكيانات، وزيادة الموارد الإقتصادية للدولة ولمواطنيها وتحسين المنتج في كل المجالات الصناعية والتجارية والأدبية والفنية في مناخ يحترم الحقوق ويحميها ودولة إلتزمت  دستوريا في المادة ٦٩ من الدستور بحماية حقوق الملكية الفكرية ورعايتها، وجعلتها أهم ركائز الإصلاح ودعائم رؤية الدولة ٢٠٣٠.

 

وتابع البيان: المؤلفين والملحنين تهنئ الرئيس السيسي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأكدت علي مكانة مصر وحضارتها وقيمها، ونحن إذ نحتفل مع دولتنا بهذا الإنجاز الرائع.

 

وأضاف البيان:  فإننا نؤكد أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بصفتها أقدم كيان في مجال الملكية الفكرية وفي تحصيل حقوق أعضائها منذ عام ١٩٤٥ وبما لديها من خبرات ومن إتفاقات وبروتوتوكلات دولية كعضو في الإتحاد الدولي لهيئات الإدارة الجماعية لتحصيل الحقوق في العالم مستعدون تماما لمساعدة كل مبدعي مصر في هذا الشأن وجاهزون بكل طاقتنا للتعاون مع الدولة ويشرفنا أن نقدم أقصي ما نستطيع لإنجاح أهداف هذه الإستراتيجية في المجالات الإبداعية في الفن والأدب.. وتحيا مصر. 
 

مدحت العدل مصطفى مدبولي حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية جمعية المؤلفين والملحنين جمعية المؤلفين والملحني جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المؤلفين والملحنين والناشرين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميا.. وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

نجل هشام سليم يعلن عدم إقامة عزاء والاكتفاء بصلاة الجنازة

الدولار يقفز لمستويات تاريخية عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد الزيادة المفاجئة

الأهلي يضم صفقات جديدة رسمياً .. تعرف عليهم

السن والسعر... شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة سامسون

وفاة هشام سليم.. تعرف على آخر كلماته

خليفة السولية.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة كولر لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

تدهور عقلي.. بايدن “ضائع” بعد خطابه في نيويورك.. فيديو

كان نفسي أشوفهم.. هشام سليم يتحدث عن بناته قبل الرحيل ويتمنى رؤيتهم

إحالة سمسار خطف خطيبة إعلامي ومقدم مهرجان شهير واعتدى عليها للجنايات| انفراد

ظهرت بالحجاب| انهيار بشرى في جنازة هشام سليم.. صور

سنن ليلة الجمعة الثابتة .. 8 أمور أوصى بها النبي

عشرة آلاف مشجع لحضور مباراة الزمالك وإيليكت التشادي بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. ليلى وملك زاهر تظهران بإطلالات ملفتة في "القاهرة الدراما".. وفساتين متشابهة لـ دينا الشربيني في المهرجانات

كريم عبدالعزيز ودنيا سمير غانم وهنا شيحة.. جنازة الفنان هشام سليم| صور

بعد وفاة هشام سليم.. عادات يومية شائعة تصيبك بالسرطان| لن تتوقعها

جنازة هشام سليم.. تأثر إلهام شاهين وصول أحمد السقا وعبير صبري

فيديو

ضربني وشتم والدتي.. نص تقرير الحكم البوليفي ضد برونو سافيو "فيديوجراف"

هل تعد الاستفتاءات المقبلة بداية انفصال نهائي لـ4 مناطق عن أوكرانيا للأبد|فيديوجراف

لعنة السرطان ضربت هشام سليم.. الفنان الراحل وصفه بـ “البايخ” فأصابه المرض

حق الرد.. محمد رمضان يكشف حقيقة طرده بمقهى في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

هبة مصطفى

الموج الأخضر

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ