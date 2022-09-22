جمعية المؤلفين والملحنين تهنئ الرئيس السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

هنأت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسه د. مدحت العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، علي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي من شأنها تشجيع الابتكار والإبداع وتحفيز القدرة التنافسية للأفراد وللكيانات، وزيادة الموارد الإقتصادية للدولة ولمواطنيها وتحسين المنتج في كل المجالات الصناعية والتجارية والأدبية والفنية في مناخ يحترم الحقوق ويحميها ودولة إلتزمت دستوريا في المادة ٦٩ من الدستور بحماية حقوق الملكية الفكرية ورعايتها، وجعلتها أهم ركائز الإصلاح ودعائم رؤية الدولة ٢٠٣٠.

وتابع البيان: المؤلفين والملحنين تهنئ الرئيس السيسي بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأكدت علي مكانة مصر وحضارتها وقيمها، ونحن إذ نحتفل مع دولتنا بهذا الإنجاز الرائع.

وأضاف البيان: فإننا نؤكد أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بصفتها أقدم كيان في مجال الملكية الفكرية وفي تحصيل حقوق أعضائها منذ عام ١٩٤٥ وبما لديها من خبرات ومن إتفاقات وبروتوتوكلات دولية كعضو في الإتحاد الدولي لهيئات الإدارة الجماعية لتحصيل الحقوق في العالم مستعدون تماما لمساعدة كل مبدعي مصر في هذا الشأن وجاهزون بكل طاقتنا للتعاون مع الدولة ويشرفنا أن نقدم أقصي ما نستطيع لإنجاح أهداف هذه الإستراتيجية في المجالات الإبداعية في الفن والأدب.. وتحيا مصر.

