نشرة الفن : المطرب موسى يوجه رسالة رومانسية للمذيعة أسما إبراهيم .. بطلة حسن ومرقص تكشف سبب صادم لعدم اتمام زواجها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

أكد الفنان مصطفي كامل المرشح لمنصب نقيب الموسيقين خلال استضافته في برنامج حبر سري المذاع على قناة القاهرة والناس انه لم يقتبس اللحن الخاص بأغنية تسلم الايادي .

وقال مصطفي كامل رداً على اتهامات اقتباسه لحن أغنية تسلم الأيادي من لحن أغنية هل البدر بدري ، أن الأمر توارد أفكار فقط ، مؤكداً انه ليس بحاجة ليقتبس اللحن من الأغنية الشهيرة .



قام المطرب موسى بتوجيه رسالة رومانسية للإعلامية أسما إبراهيم ؛ وذلك بعدما كشف صدى البلد عن خطوبتهما.

وكتب المطرب موسى للمذيعة أسما إبراهيم عبر حسابه على انستجرام "الف مليون مبروك ياحبيبه قلبي وان شاء الله السيزون التالت يكسر الدنيا ".

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة آمال زايد ، والتى تعد من أشهر الفنانات اللاتي قدمن دور الأم على الشاشة .

بدأت الفنانة أمال زايد مشوارها الفني عام 1939 حيث ظهرت في السينما لأول مرة في فيلم "بائعة التفاح" وفيلم دنانير مع أم كلثوم، ثم التحقت بعد ذلك بالفرقة القومية، لبضع سنوات، حيث تعرفت على زوجها عبد الله المنياوي أحد الضباط الأحرار ، والتي أنجبت منه ابنتها معالي زايد، وجمالات، ومحمد، وماجدة، ثم توقفت عن العمل الفني 15 عاما، وعادت مرة أخرى للسينما عام 1959.

حلت الفنانة مني زكي ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج سهرانين ، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة .

وقالت منى زكي خلال الحلقة إنها كان لديها قصة حب قبل زواجها من الفنان أحمد حلمي ، إلا أنها فشلت .

حلت الفنانة وفاء السيد ضيفة على برنامج تقدر مع الإعلامي محمد الغيطي ، حيث كشفت عن موقف طريف مع أحد المتقدمين للزواج منها .

وقالت وفاء السيد في البرنامج أنها عادت على الصيام يومين فى الاسبوع ، وأداء فروض الصلاة ، وهو ما جعل إحدى صديقاتها ترشحها لشخص يرغب فى الزواج .

كدت الفنانة سحر رامي ان الفنان حسين الإمام لم يكن زوجها فقط ، ولكن كان الصديق المقرب لها .

وتابعت سحر رامي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : بعد رحيل حسين الإمام فقدت طعم الدنيا ، فأنا مفتقدة وجوده والحديث معه ، فقد كنت أذهب للتحدث معه فى أي موقف سواء كبير أو صغير ، فقد كانت لنا تعليقات لا يفهمها سوانا .

حددت شبكة نتفلكيس يوم 7 أكتوبر المقبل موعد لعرض المسلسل الجديد The Midnight Club ، والذى تدور احداثه فى إطار من الرعب .

مسلسل The Midnight Club وتدور أحداثه داخل دار رعاية للشباب المصابين بأمراض مستعصية، حيث يجتمع ثمانية مرضى يومياً عند منتصف الليل ويتبادلون القصص والحكايات، ويتعاهدون على أن يُرسل الشخص التالي الذي يموت منهم علامةً إلى المجموعة من العالم الآخر.