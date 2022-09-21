نشرة الفن.. القول الفصل في حالة عادل إمام الصحية.. وسر انتحار داليدا.. وحقيقة توزيع مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها التفاصيل النهائية حول حالة عادل إمام الصحية، وحقيقة توزيع مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري، وأحدث ظهور لنجمة فيلم فول الصين العظيم.

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد تداول أقاويل حول تدهور صحته، وإصابته ببوادر مرض الزهايمر.

جدل كبير صاحب سيرة الفنان سمير صبري خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن صدور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قرارا بحصر المقتنيات الفنية للراحل، تمهيدا للاستفادة منها.

حل الفنان القدير محسن محي الدين ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة لا تنقصها الصراحة، وكشف خلالها عددا من القضايا لأول مرة.

وجه الفنان أحمد ماهر رسالة إلى مروجي الشائعات عن النجم الكبير عادل إمام، بعد الأنباء الأخيرة التي انتشرت حول حالته الصحية، وإصابته بمرض الزهايمر.

حل الفنان طارق الشيخ ضيفا على صدى البلد للاحتفال بألبومه الجديد ودوني البحر وذلك بعد تحقيق الألبوم نجاحا كبيرا منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





انفصل الممثل بول ويسلي بطل مسلسل Vampire Diaries عن زوجته إينس دي رامون بعد زواج دام 3 سنوات، وسط شائعات بارتباطه بعارضة أزياء شهيرة.

ظهور نجمة فيلم فول الصين العظيم بعد غياب سنوات.. ظهرت الفنانة التايلاندية كامالا كامبو نا أيوتايا، التي لعبت دور الفتاة الصينية «لي» في أحداث الفيلم الكوميدي الشهير الذي تم إنتاجه في عام 2004.