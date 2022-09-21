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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. القول الفصل في حالة عادل إمام الصحية.. وسر انتحار داليدا.. وحقيقة توزيع مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها التفاصيل النهائية حول حالة عادل إمام الصحية، وحقيقة توزيع مقتنيات الفنان الراحل سمير صبري، وأحدث ظهور لنجمة فيلم فول الصين العظيم. 

 

نقيب الممثلين: عادل إمام زي الفل وبصحة جيدة ولو في حاجة هنقول

حسم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الجدل حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد تداول أقاويل حول تدهور صحته، وإصابته ببوادر مرض الزهايمر. 

 

غير موجودة.. مخرج برنامج سمير صبري يكشف حقيقة حصر مقتنيات الراحل

جدل كبير صاحب سيرة الفنان سمير صبري خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن صدور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قرارا بحصر المقتنيات الفنية للراحل، تمهيدا للاستفادة منها. 

 

 

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

حل الفنان القدير محسن محي الدين ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة لا تنقصها الصراحة، وكشف خلالها عددا من القضايا لأول مرة.

 

 

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

وجه الفنان أحمد ماهر رسالة إلى مروجي الشائعات عن النجم الكبير عادل إمام، بعد الأنباء الأخيرة التي انتشرت حول حالته الصحية، وإصابته بمرض الزهايمر.

 

 

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

حل الفنان  طارق الشيخ ضيفا على صدى البلد للاحتفال بألبومه الجديد ودوني البحر وذلك بعد تحقيق الألبوم نجاحا كبيرا منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 


 

 

بعد 3 سنوات.. انفصال بطل مسلسل Vampire Diaries عن زوجته

انفصل الممثل بول ويسلي بطل مسلسل Vampire Diaries عن زوجته إينس  دي رامون بعد زواج دام 3 سنوات، وسط شائعات بارتباطه بعارضة أزياء شهيرة.

 

 

ملناش دعوة يا موهيي.. نجمة فول الصين العظيم تظهر بعد غياب طويل

ظهور نجمة فيلم فول الصين العظيم بعد غياب سنوات.. ظهرت الفنانة التايلاندية كامالا كامبو نا أيوتايا، التي لعبت دور الفتاة الصينية «لي» في أحداث الفيلم الكوميدي الشهير الذي تم إنتاجه في عام 2004. 

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