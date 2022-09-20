نشرة الفن| تفاصيل احتجاز سحر رامي فى إيران.. انتصار: الست ملزمة ومش مطلوب من الراجل يغسل.. وممثل عالمي يتعرض للتحرش بعد تخديره

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

كشفت الفنانة سحر رامي عن واقعة احتجازها فى إيران اثناء قيامها بالعمل داخل الفرقة الملكية للباليه هناك ، إبان قيام الثورة الإسلامية هناك .

وقالت سحر رامي تصريحات خاصة لـ صدي البلد : بالفعل سافرت إلى إيران بعدما عرضوا علي الانضمام إلى فرقة البالية الملكية هناك، وقدموا لي عقدا مناسبا للغاية فقررت السفر والانتقال هناك، ولكن الحظ كان له كلمة أخرى فقد اندلعت الثورة الإيرانية وحبست داخل إيران لمدة اقتربت من العام ، وانقطعت اتصالاتي مع عائلتي ، حتى أنهم اعتقدوا أنني توفيت هناك بسبب الأحداث، وفى الحقيقة أن حياتي تغيرت بشكل كامل بسبب هذه الواقعة ، فقد كنت أنوي عدم العودة والاستقرار في الخارج ، خاصة بعدما خططت للعمل في إحدى فرق البالية بأمريكا، ولكن بعد ما مررت به قررت العودة إلى بلدي .

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن موقف جمعها بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا وذلك فى ذكرى رحيلها والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية المختلفة.

وقالت نجوى فؤاد فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : جمعتنى بالفنانة تحية كاريوكا عديد من المواقف ولعل أبرزها أنها تهجمت على فى استوديو الأهرام بعد أن أخبرها شخص ما معلومة أننى تزوجت من طليقها محرم فؤاد، وهو ما لم يحدث حيث كنت وقتها متزوجة من أحمد فؤاد حسن، والمسئولين عن استوديو الأهرام قرروا أن يهربونى منها بالصعود إلى سطح الاستوديو، وتحدثوا معها ليوضحو لها أن زوجى ليس محرم فؤاد، ومن أبلغها بهذا الأمر يفتعل أزمة فقط.

كشف الفنان العالمي ماثيو ماكونهي عن تعرضه إلى التحرش الجنسي من قبل رجل ، وذلك فى حوار تليفزيوني له .

وأوضح الممثل العالمي ماثيو ماكونهي أنه تعرض فى سن 15 عاماً الى التخدير من قبل رجل ، ليقوم بالتحرش به ، مؤكداً انه هناك عدد من الاشخاص ساعدوه على تجاوز الازمة .

ماثيو ماكونهي ممثل أمريكي، ولد في عام 1969 حيث شارك في بعض أفلام الأكشن في نهاية الثمانينيات وأوائل التسعينات .

حلت الفنانة انتصار وابنتها شاهيتا ضيفتين على موقع “صدى البلد”، بعد فوز الأخيرة بلقب ملكة جمال المراهقين.

وكشفت الفنانة انتصار، فى تصريحات خاصة ومصورة لـ “صدى البلد”، عن رأيها فى تريند “الست مش ملزمة”، حيث قالت: “الست طول الوقت ملزمة تجاه أسرتها بقلبها وعقلها ووعيها، قبل الالتزام القانوني”.

اعتاد الجمهور العربي على المواقف المشرفة للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي ، فقد حملت على عاتقها خلال سنوات طويلة قضايا وهموم الشعب العربي بشكل عام واللبناني بشكل خاص .

ماجدة الرومي قررت خلال الساعات الماضية ان تقوم بواجب جديد تجاه بلدها وانسانيتها ، حيث اعلن مكتبها تأهيل الطريق الدولي بين لبنان وسوريا، بعد أسابيع من حادث مأساوي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي.



تعددت أسباب اختفائهن عن الشاشة لفترة طويلة، إلا أن النتيجة واحدة وهي غيابهن عن جمهورهن لسنوات، جميلات الدراما في الشكل والأداء يفتحن صندوق الذكريات لـ “صدى البلد”، في سلسلة حوارات يكشفن فيها رحلتهن مع عالم الفن، وكواليس تنشر لأول مرة عن أعمالهن الفنية وحياتهن الشخصية.

في هذه الحلقة التقينا بواحدة من أجمل الوجوه المصرية على الشاشة، فهي متعددة من المواهب بين التمثيل ورقص الباليه وتصميم الأزياء ، انها الفنانة المتميزة سحر رامي ، والتي قدمت خلال مشوارها الفني عدد من الاعمال سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون استطاعت من خلالهم أن تخطف انظار وقلوب المشاهدين إليها، وخلال تلك الحلقات الجديدة من "عنها" تروي لنا تجربتها الإنسانية والفنية والتى سوف يتضح للقراء مدي اختلافها .



حلت الفنانة انتصار وابنتها شاهيتا ضيوف على موقع صدي البلد ، بعد فوز الأخيرة بلقب ملكة جمال المراهقين .

وأكدت الفنانة انتصار خلال ندوتها مع موقع صدي البلد أنها تري أن المرأة حصلت علي بالفعل على حقها .