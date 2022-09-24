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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من باب الحياء.. سعاد صالح : نريد التفريق بين أنواع التقبيل للزوجين

سعاد صالح
سعاد صالح

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن كلا من الزوجين لباس واحد، معقبة: "كل منهما يفتخر بالآخر ويحترم الآخر".

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وقالت "الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نريد أن نفرق بين أنواع التقبيل فهناك قبلة حميمية، وهناك قبلة تكريم واحترام وتعبير عن الاحترام والامتنان".

وأشارت: "إذا كانت القبلة حميمية فمن باب الحياء لا تكون إلا في غرفة النوم ولا أمام الأولاد"، موضحه: "جميعنا يستطيع أن يفرق بين القبلة الحميمية وقبلة التكريم".

قبلة التكريم

وأوضحت: "قبلة التكريم تعني احتراما للمشاعر وللشخصية ومعناها أن الزوج يرى أن زوجته خلف نجاحه وتقف بجواره أو العكس فتقوم بنوع من التقدير عن طريق تقبيل يده، وأنا شخصيا أقبل رأس زوجي وليس يده فقط".

وتابعت: "أما يكون زوجي واقف معي في مرحلة نجاحي ومرحلة عملي أنا أقوم بتقبيل رأسه وليست يده فقط"، موضحه: "لولا زوجي بعد الله ما كنت سأصل إلى ما وصلت إليه، زوجي كان يضحي بحقوقه الشخصية ووقته في سبيل حضوري للمؤتمرات وأظهر في الإعلام".
 

من باب الحياء سعاد صالح القبلة الحميمية غرفة النوم الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن الزوجين

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