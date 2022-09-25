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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط عالمي ومحلي ..أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 25-9-2022

أسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب فى مصر

تراجعت أسعار الذهب عالميا أكثر من 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أبريل  2020 ، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تبني الاحتياطي الفدرالي موقفاً أكثر تشدداً بهدف كبح التضخم.

شهدت أسعار الذهب محليا خلال اليومين الماضيين ..تراجعا بقيمة 15 جنيها  فى الجرام الواحد .

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأحد ، 25 سبتمبر 2022 ، على مستوي  الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

الذهب اليوم

 

أسعار الذهب بدون الدمغة و المصنعية  :

 

سجل سعر الذهب اليوم الأحد عيار 24 الاغلى سعر  نحو 1291 جنيها  للجرام. 

سجل سعر الذهب  الأحد عيار 21 الاكثر تداولا و شيوعا نحو 1130 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب الأحد عيار 18 نحو 969 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 753 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 648 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 9040 جنيها. 

سعر سعر كيلو الذهب نحو 1.2 مليون جنيه. 

وسجلت سعر أوقية الذهب 1655 دولار. 

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الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع ارتفاع الدولار وعوائد الخزانة

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هبوط حاد لـ الذهب وصعود جنوني لـ الدولار عالميا

 

عوامل تؤثر فى سعر الذهب 

 

وتتأثر أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

 

أسعار الذهب عالمي

 

 

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأونصة، بعدما نزل بنحو 1.8%إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

             

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأونصة.

             

ويتجه الذهب لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.

سعر الذهب عالميا

وقفز الدولار إلى مستوى مرتفع جديد هو الأعلى خلال عقدين أمام العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ أبريل 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.1% إلى 18.84 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 4.8% إلى 2065.29 دولار، كما تراجع البلاتين 4.8% إلى 857.46 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

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