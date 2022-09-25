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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. تناولى الزبيب على الريق وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. ما أسباب وعلاج غثيان ما بعد الأكل

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

مشهي ومشبع .. طريقة عمل برجر الدجاج


تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل برجر الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البرجر الذى يضل تناوله جميع أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال .

طريقة عمل فول مدمس بالطحينة الأصلي


فول مدمس بالطحينة، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفول فى الصباح فهو مشبع ومفيد وفى نفس الوقت موفر، ولكن بعض ربات البيوت يفضلن إعداده فى المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل الفول المدمس بالطحينة الأصلي .

 

حيل عجيبة تقضي على الشعور بالغثيان بعد الأكل
 

يشعر معظم الأشخاص بالغثيان في مرحلة ما من حياتهم الشعور بالغثيان والاضطراب في معدتك والذي قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

بالنسبة للبعض ، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام ، عادة ما يكون من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة ، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات ، وهذا الشعور يسبب قلق بالنسبة للكثير من الأشخاص فما هى الطرق الفعالة والمضمونة للقضاء على هذا الشعور .

لماذا تشعرين بالغثيان بعد الأكل؟ اكتشفي الأسباب
 

يشعر معظم الأشخاص بالغثيان في مرحلة ما من حياتهم الشعور بالغثيان والاضطراب في معدتك والذي قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

بالنسبة للبعض ، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام ، عادة ما يكون من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة ، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات .

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