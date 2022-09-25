نشرة المرأة .. تناولى الزبيب على الريق وشاهدي ماذا يحدث لجسمك.. ما أسباب وعلاج غثيان ما بعد الأكل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل برجر الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق البرجر الذى يضل تناوله جميع أفراد الأسرة وبالأخص الأطفال .



فول مدمس بالطحينة، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفول فى الصباح فهو مشبع ومفيد وفى نفس الوقت موفر، ولكن بعض ربات البيوت يفضلن إعداده فى المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل الفول المدمس بالطحينة الأصلي .

يشعر معظم الأشخاص بالغثيان في مرحلة ما من حياتهم الشعور بالغثيان والاضطراب في معدتك والذي قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

بالنسبة للبعض ، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام ، عادة ما يكون من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة ، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات ، وهذا الشعور يسبب قلق بالنسبة للكثير من الأشخاص فما هى الطرق الفعالة والمضمونة للقضاء على هذا الشعور .

يشعر معظم الأشخاص بالغثيان في مرحلة ما من حياتهم الشعور بالغثيان والاضطراب في معدتك والذي قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.

بالنسبة للبعض ، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام ، عادة ما يكون من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة ، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات .