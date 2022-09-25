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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القنصلية السعودية في هيوستن الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها.. تفاصيل

صدى البلد

أصدرت القنصلية السعودية في مدينة هيوستن وولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا لتحذير رعاياها من التغيرات المناخية المنتظرة بشأن العاصفة الاستوائية "إيان".

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أهابت قنصلية خادم الحرمين الشريفين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بكافة المواطنين الموجودين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، وأهمية متابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات، للتعامل مع التغيرات المناخية المصاحبة، بشأن العاصفة الاستوائية «إيان».

وأضافت القنصلية أنه في حالة الضرورة؛ التواصل مع القنصلية عن طريق الأرقام الهاتفية الخاصة بها.

إعصار إيان

بعد مرور الإعصار "فيونا"، بدأت عاصفة قوية أخرى تتشكل في منطقة البحر الكاريبي، وأطلق على العاصفة الجديدة اسم "إيان"، وستتجه اليوم السبت إلى وسط الكاريبي، مع استمرار تحرك الرياح بسرعة تصل إلى 75 كيلومترا في الساعة، وفقا لما أعلنه مركز الأعاصير الأمريكي (إن إتش سي).

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ومن المتوقع كما قال المركز أن تكتسب العاصفة "إيان" قوة أكبر وتتحول في وقت متأخر من يوم غد الأحد (بالتوقيت المحلي لأمريكا) أو في ليل الاثنين، إلى إعصار عند مرورها قرب جزر كايمان.

وقد تتسبب الكميات الكبيرة المتوقعة من الأمطار في حدوث فيضانات مفاجئة.

وصل إعصار "فيونا" يوم الأحد الماضي إلى اليابسة في بورتوريكو باعتباره إعصارا ذا قوة أدنى هي الدرجة الأولى من خمس درجات، ما تسبب في فيضانات وأضرار جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجزيرة.

القنصلية السعودية هيوستن إيان الولايات المتحدة ولاية فلوريدا

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