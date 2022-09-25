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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نهج استراتيجي لبناء الإنسان.. السيسي يوجه باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي

صدى البلد

قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي  اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ".
 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم".
 
ووجه  الرئيس باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هى القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعليمية في الحصول على شهادة.

ووجه الرئيس بضرورة الاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم.

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